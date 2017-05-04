04.05.2017 | 10:25

В копилке пензенской спортсменки Елизаветы Богацковой появилось еще одно золото. Гимнастка получила его на международных соревнованиях Sofia Cup 2017, которые завершились в Болгарии в среду, 3 мая.

Елизавета Богацкова выступала в составе молодежной сборной России. В многоборье после двух попыток с десятью булавами девушки оказались лучшими, продемонстрировав самый высокий результат - 33 балла.

«На втором месте команда Болгарии (32,6 балла), третьими стали гимнастки Азербайджана (31,8 балла)», - сообщили в ОСДЮСШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

Напомним: в марте этого года пензячка завоевала две медали высшей пробы на XVIII международном турнире по художественной гимнастике «Балтийский обруч», который проходил в Риге.