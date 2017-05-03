03.05.2017 | 17:21

4 и 5 мая в Пензе пройдет региональная спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий. В состязаниях примут участие спортсмены из всех муниципальных образований области.

В программе соревнования по легкой атлетике, плаванию, подтягиванию, метанию гранаты, прыжкам в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки. Ветераны будут состязаться в стрельбе из пистолета, метании гранаты в цель и плавании.

Торжественное открытие спартакиады состоится 4 мая в 10:00 на площади Ленина, а состязания пройдут на стадионе «Первомайский», в открытом бассейне училища олимпийского резерва и тире ДОСААФ.

«Награждение победителей состоится 5 мая. По итогам соревнований будет отобрана команда, которая после учебно-тренировочных сборов представит Пензенскую область на спартакиаде молодежи России допризывного возраста в Краснодаре», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минспорта.