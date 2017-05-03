03.05.2017 | 14:23

33 спортсмена, представляющие 11 команд, стали участниками открытых областных состязаний по ловле фидером.

Чемпионаты, в которых используется только английская донка, в нашем регионе проводятся в течение последних нескольких лет и успели завоевать большую популярность у любителей рыбалки.

На Калининском пруду в Каменском районе в борьбу за звание победителя вступили спортсмены из Пензы, районов области, Саратова и Республики Мордовия.

«Чтобы подобрать ключик к рыбе, нужно много готовиться, анализировать, подбирать прикормку», - отметил саратовец Дмитрий Бочкарев.

Хорошая прикормочная смесь, правильно подобранная наживка и тонко отстроенная снасть - главные составляющие успешного выступления. Но на соревнованиях немалую роль играют и условия, в которые попадают рыболовы-спортсмены.

На этот раз существенные трудности возникли из-за погоды. Сильный ветер мешал любителям фидерной ловли регистрировать поклевки, да и крупные обитатели вод не спешили радовать участников своей активностью. Каждый старался поймать как можно больше плотвы, карася и, если повезет, карпа.

«Ловится только мелкая рыба. Но наша задача не достать какой-то космический вес, а обойти соперника», - подчеркнул участник соревнований Сергей Зотов.

Основной результат позволила сделать плотва - один из самых распространенных видов рыб, обитающих в водах Пензенской области. По итогам состязаний в первую тройку вошли команды из Пензы и Саранска.