03.05.2017 | 10:58

В пензенском хоккейном клубе «Дизель» полным ходом идет работа по формированию состава. Руководство намерено сохранить капитана Андрея Кузьмина, форвардов Давида Думбадзе, Георгия Бусарова и Александра Тарасова. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В качестве защитников, возможно, в коллективе останутся Денис Бельский, Филипп Пангелов-Юлдашев и Павел Яценков. Контракт также будет предложен и молодому голкиперу пензенцев 17-летнему Петру Кочеткову.

Кроме того, в состав дизелистов, скорее всего, вольются 22-летний защитник «Челмета» Никита Войнов и 20-летний защитник из Омска Даниил Щеголев.

«В летнее межсезонье клуб пополнят игроки МХК «Дизелист» - защитники Максим Чигирев и Федор Соловьев, а также форварды Алексей Соловьев, Никита Демин и Владислав Волков», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Напомним: в настоящее время в отсутствие главного тренера вопросы по формированию «Дизеля» решают исполнительный директор клуба Вадим Богацков и генеральный менеджер Кирилл Двуреченский.