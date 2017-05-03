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Спорт | Летом в состав пензенского «Дизеля» войдут игроки молодежной команды

03.05.2017|10:58
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В пензенском хоккейном клубе «Дизель» полным ходом идет работа по формированию состава. Руководство намерено сохранить капитана Андрея Кузьмина, форвардов Давида Думбадзе, Георгия Бусарова и Александра Тарасова. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В качестве защитников, возможно, в коллективе останутся Денис Бельский, Филипп Пангелов-Юлдашев и Павел Яценков. Контракт также будет предложен и молодому голкиперу пензенцев 17-летнему Петру Кочеткову.

Кроме того, в состав дизелистов, скорее всего, вольются 22-летний защитник «Челмета» Никита Войнов и 20-летний защитник из Омска Даниил Щеголев.

«В летнее межсезонье клуб пополнят игроки МХК «Дизелист» - защитники Максим Чигирев и Федор Соловьев, а также форварды Алексей Соловьев, Никита Демин и Владислав Волков», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Напомним: в настоящее время в отсутствие главного тренера вопросы по формированию «Дизеля» решают исполнительный директор клуба Вадим Богацков и генеральный менеджер Кирилл Двуреченский.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|03.05.2017 11:10|

так и пора назначить Двуреченского тренером

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