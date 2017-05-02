02.05.2017 | 15:58

Сборная Пензенской области по городошному спорту вновь в когорте лучших. После долгого перерыва наша команда будет принимать участие в чемпионате страны, где выступят сильнейшие мастера из различных регионов.

В составе сурской дружины есть и опытные спортсмены, и начинающие, для которых турнир станет первой серьезной проверкой.

«Мы давно не посещали такие массовые мероприятия, как Кубок России. Усиленно готовимся, чтобы выступить на состязаниях», - отметил тренер сборной Пензенской области Алексей Липилин.

Российские мастера биты будут соревноваться в меткости в городе Вятские Поляны в июле. Сурские победные традиции были заложены еще в середине прошлого века, но сейчас авторитет у соперников предстоит зарабатывать заново.

«Пензенские городошники славились своим мастерством», - подчеркнул почетный мастер спорта СССР Николай Павлов.

Но выступление на чемпионате России - это лишь вершина айсберга. Большое значение областная федерация придает развитию материальной базы и привлечению новых людей для занятий этим национальным видом спорта.

«Заказываем инвентарь, новые переносные площадки, чтобы можно было выступать и в помещении, и на улице», - уточнил Алексей Липилин.

Также планируется с нового учебного года ввести занятия городками в школы и вузы, для того чтобы игра стала по-настоящему массовой.