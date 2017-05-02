02.05.2017 | 16:19

В детском (юношеском) центре «Спутник» прошли финальные состязания по программе безопасности «Орленок».

«Эти соревнования посвящены пензенскому солдату Евгению Родинову. В 1996 году он мученически погиб, не желая предавать свою веру», - сообщил методист военно-патриотического отдела «Спутника» Дмитрий Давыдов.

В программу соревнований вошли метание макета гранаты Ф-1, спортивное ориентирование, преодоление полосы препятствий.

В «Орленке» приняли участие 24 школы Пензы - от каждого района по 6 команд. Четыре лучшие дружины примут участие в областных соревнованиях.