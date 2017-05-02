02.05.2017 | 14:26

В Белгороде подвели итоги XVIII турнира на призы олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, в котором приняли участие 146 гимнастов. Четыре из них – представители Пензенской области, завоевавшие в общей сложности 14 медалей.

Эмиль Киль по программе 1-го разряда выиграл опорный прыжок и стал вторым в вольных упражнениях.

Алексей Лунев, выступавший по программе кандидатов в мастера спорта, завоевал три серебряные медали в вольных упражнениях, прыжках и на перекладинах.

«Лучшим в этой возрастной группе стал Наиль Гульмаяров, выигравший личное многоборье и упражнение на перекладине. Также в его активе серебро в упражнении на кольцах и бронза на коне-махе», - сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

По программе мастеров спорта четыре золота (многоборье, вольные упражнения, кольца и опорный прыжок) и одну бронзу (упражнения на брусьях) взял Григорий Климентьев.