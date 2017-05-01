01.05.2017 | 15:59

Во дворце единоборств «Воейков» прошли чемпионат и первенство Пензенской области по тайскому боксу. В турнире приняли участие около 70 спортсменов. Их число, по сравнению с прошлогодними соревнованиями, выросло почти в два раза.

«Это мероприятие является отборочным на первенства Приволжского и Уральского федеральных округов», - уточнил председатель региональной федерации тайского бокса Максим Брагин.

Одним из фаворитов турнира был Кирилл Мялкин. Раньше молодой человек занимался плаванием, однако больших спортивных успехов он добился не в бассейне, а на ринге.

«В 2014 году я завоевал кубок Пензенской области, в 2016-м стал чемпионом региона», - рассказал Кирилл.

В федерации тайского бокса отметили профессиональный рост не только пензенских бойцов. В нашей области нескольким судьям впервые присвоили категории.