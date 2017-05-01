Спортсмены из 24 регионов приняли участие в Открытом кубке городов России, и большинство составляли хозяева - пензенские атлеты. Ценой победы была путевка на чемпионат мира по фитнесу и бодибилдингу.
В категориях женского и мужского фитнеса первенствовали гости - Юлия Глазычева из Тамбова и Павел Федоров из Самары. Но затем пензенцы сказали свое веское слово. Второй год подряд Евгения Денисова выиграла номинацию «Мисс тонед», где девушки выступали в бикини.
«Я всегда недовольна собой. Мне есть к чему стремиться, есть над чем работать, поэтому не была на 100% уверена в победе. Не могу себя объективно оценивать», - призналась Евгения.
Самой престижной считается абсолютная категория в бодибилдинге. Серьезная борьба велась между представителями Пензенской и Самарской областей. Но наш земляк Евгений Игнатьев также второй год подряд стал лучшим на домашнем турнире.
«Я очень рад победить на родной земле. Приятно, что поболеть за меня пришли родственники и знакомые, это вдохновляет», - поделился Евгений Игнатьев.
Победители и призеры Открытого кубка городов России начинают подготовку к чемпионату мира. Он пройдет 17 июня в Самаре.
Бо - ДИБИЛДИНГ. Пичкают себя химией, которую не признают таковой. Потом начинаются проблемы со здоровьем.