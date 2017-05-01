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Спорт | Пензенцы успешно выступили на Открытом кубке городов России по бодибилдингу

01.05.2017|15:27
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Спортсмены из 24 регионов приняли участие в Открытом кубке городов России, и большинство составляли хозяева - пензенские атлеты. Ценой победы была путевка на чемпионат мира по фитнесу и бодибилдингу.

В категориях женского и мужского фитнеса первенствовали гости - Юлия Глазычева из Тамбова и Павел Федоров из Самары. Но затем пензенцы сказали свое веское слово. Второй год подряд Евгения Денисова выиграла номинацию «Мисс тонед», где девушки выступали в бикини.

«Я всегда недовольна собой. Мне есть к чему стремиться, есть над чем работать, поэтому не была на 100% уверена в победе. Не могу себя объективно оценивать», - призналась Евгения.

Самой престижной считается абсолютная категория в бодибилдинге. Серьезная борьба велась между представителями Пензенской и Самарской областей. Но наш земляк Евгений Игнатьев также второй год подряд стал лучшим на домашнем турнире.

«Я очень рад победить на родной земле. Приятно, что поболеть за меня пришли родственники и знакомые, это вдохновляет», - поделился Евгений Игнатьев.

Победители и призеры Открытого кубка городов России начинают подготовку к чемпионату мира. Он пройдет 17 июня в Самаре.

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Гость|01.05.2017 18:09|

Бо - ДИБИЛДИНГ. Пичкают себя химией, которую не признают таковой. Потом начинаются проблемы со здоровьем.

Имя: Гость
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