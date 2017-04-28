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Спорт | В Пензе прошло открытое первенство области по единоборству сетокан

28.04.2017|16:58
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Каратисты подводят итоги года. На открытом первенстве Пензенской области по восточному боевому единоборству сетокан вручили знаки отличия тем, кто сумел доказать свое превосходство.

«На сегодняшний день шесть человек получат звание кандидатов в мастера спорта, а 18 - массовые разряды», - уточнил президент Федерации ВБЕ Пензенской области Алексей Елисеев.

Возраст участников - от 8 до 20 лет. Ангелина Металина на этом турнире выступила сразу в двух амплуа: девушка вышла на татами как спортсменка и как судья.

«Тяжело смотреть, как борются другие участники. Нужно заметить, кто кому как ударил, ничего не пропустить», - отметила Ангелина.

20 мая в Сосновоборском районе состоятся закрытые соревнования каратистов. После этого станут известны имена спортсменов, которые выступят на всероссийских соревнованиях осенью.

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