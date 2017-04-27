27.04.2017 | 17:01

В Пензе проходят всероссийские соревнования по спортивной гимнастике среди студентов высших учебных заведений.

Рядом с товарищами по команде разминается и призер Олимпийских игр Денис Аблязин, он в состязаниях не участвует, приехал в родной город тренироваться.

«Здесь представители девяти институтов. Они разыграют награды в командном первенстве и определят лучших в разных видах», - сообщил главный судья соревнований Юрий Миронов.

Пензенскую область представляют учащиеся Пензенского государственного университета. Среди них серебряный призер первенства Европы Ильдар Юскаев. Он надеется показать на этом турнире достойный результат.

«Я готовился три недели, нахожусь в хорошей форме», - отметил Ильдар.

Кстати, эти соревнования являются отборочными на летнюю универсиаду. Она пройдет в августе в китайском городе Тайбэй.