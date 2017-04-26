26.04.2017 | 16:53

22 апреля в канадском Виндзоре завершился первый день четвертого этапа мировой серии по прыжкам в воду.

Евгений Кузнецов и Илья Захаров, выступающие за Пензенскую область, одержали победу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Спортсмены набрали 422,88 балла, опередив мексиканцев на 11,37, а китайцев на 22,38 балла.

Как сообщается на сайте Российской федерации прыжков воду, во второй день соревнований Илья Захаров стал четвертым в индивидуальных прыжках с трамплина (он набрал 488,75 балла), а Евгений Кузнецов седьмым (456,85).