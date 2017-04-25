25.04.2017 | 10:23

Во дворце водного спорта «Сура» с 26 по 28 апреля состоится первенство областной федерации плавания. За победу поборются 16 воспитанников спортивных школ из Пензы и Заречного.

Участниками соревнований станут юноши 2003-2004 и девушки 2005-2006 годов рождения. Им предстоит преодолеть 800 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием и 100 метров любым способом по выбору.

«Подобные состязания проводятся традиционно в дни всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин», которые состоятся 26-30 апреля в Санкт-Петербурге, для тех спортсменов, которые не смогли отобраться в основную команду», - сообщается на сайте школы олимпийского резерва водных видов спорта.