24.04.2017 | 16:47

Каждую весну Пенза принимает участников комплексных соревнований среди школьников по радиоспорту. В этом году они проходили в рамках Всероссийской научно-технической олимпиады по радиотехническим дисциплинам.

«Пензенская школа радиоспорта является одной из лучших, она по праву может гордиться своими чемпионами, мастерами спорта международного класса», - отметила ведущий специалист - эксперт Министерства образования Пензенской области Светлана Митрофанова.

Конкуренцию хозяевам соревнований составили представители 15 регионов, это более 200 школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

«Приехали и новички, и сильные спортсмены, которые занимали места на мировых соревнованиях», - сообщила главный судья состязаний Галина Брагина.

Проходили сразу три первенства: по скоростной радиотелеграфии (прием и передача радиограмм на скорость), многоборью радистов (прием и передача радиограмм, спортивное ориентирование, обмен радиограммами в эфире) и спортивной радиопеленгации. Представители последнего вида собрались в ахунском лесном массиве.

Несмотря на юный возраст, Андрей Костенков знает, как найти передатчик, так называемую лису.

«Можно настроить сигнал на определенную частоту. У каждой «лисы» своя частота. Надо определить направление и бежать туда», - рассказал Андрей.

Комплексные соревнования завершились 23 апреля. Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования и науки России, медалями и ценными призами.