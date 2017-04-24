24.04.2017 | 17:40

У «Дизель-Арены» встретили серебряных призеров чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги. Последнюю игру этого сезона подопечные Алексея Ваулина и Дмитрия Шандурова провели на выезде в Башкирии, в городе Учалы. Со счетом 2:5 пензенцы уступили команде «Горняк». Однако для болельщиков они все равно победители.

«Команда билась до последнего, хотела завоевать этот трофей. Я считаю, что сезон провели отлично, благодарен ребятам, руководству и, конечно, болельщикам», - заявил Алексей Ваулин.

За всю историю существования Национальной молодежной хоккейной лиги пензенская команда ни разу не была так близка к чемпионскому титулу. До этого лучший результат она показала в сезоне-2011/2012. Тогда сине-желтые стали четвертыми.

«Обидно уступать в финале, но мы считаем, что выиграли второе место, а не проиграли в борьбе за первое», - подчеркнул вратарь «Дизелиста» Максим Борисов.

«Переписали историю хоккея в Пензе, жаль, что не привезли кубок», - отметил капитан команды Максим Чигирев.

Чуть позже игрокам вручат серебряные медали.