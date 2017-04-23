23.04.2017 | 12:05

Президент Федерации кекусинкай России Александр Танюшкин провел в Пензе межрегиональные сборы по освоению техники. Их участниками стали более 120 спортсменов из Пензы, районов области, Мордовии, Самары и Саратова.

По словам организаторов, главная задача тренинг-семинара - отработка базовых упражнений, о которых бойцы должны не забывать никогда.

«Моя задача - накрутить хвосты, сделать так, чтобы спортсмены нормально работали, чтобы школа росла. Сейчас тренеры часто дают детям поблажки», - отметил Александр Танюшкин.

Связки, которые отрабатывали каратисты, важны для последующих выступлений на состязаниях как по ката (демонстрации техники), так и по кумите (в настоящих боях). Фактически они составляют основу, на которой строится ведение поединка с невидимым или реальным противником.

«Каждый элемент должен сопровождаться приложением физической силы и иметь прикладное значение: освобождение от захвата, отражение соперника», - подчеркнул президент Федерации карате-кекусинкай Пензенской области Владимир Сычин.

По итогам сборов Александр Танюшкин отметил высокий уровень подготовки сурских спортсменов и призвал молодежь серьезнее относиться к тренировкам.