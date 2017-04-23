23.04.2017 | 21:08

Начало пятого матча серии против «Горняка» из города Учалы для пензенского «Дизелиста» получилось обескураживающим. Только за первые три минуты решающей игры наша команда умудрились пропустить в свои ворота две шайбы. Одну из них хозяева площадки забросили в большинстве.

После этого тренер сурской дружины Алексей Ваулин был вынужден заменить вратаря Максима Борисова на Петра Кочеткова. Но в середине второй двадцатиминутки хозяева площадки снова зажгли свет за воротами пензенцев. Через минуту нападающий «Дизелиста» Кирилл Кошкин сократил отставание в счете - 1:3.

Однако концовка второго периода вновь осталась за «Горняком». Они еще дважды огорчили нашего голкипера.

В третьем периоде пензенец Максим Колмыков после передачи Антона Шкураева забросил вторую шайбу хозяевам льда, тем самым немного подсластив горечь поражения.

Напомним: у «Дизелиста» лучшим достижением в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги было четвертое место, и в 2017-м серебряные медали для пензенцев - это, безусловно, хороший результат. А вот команда из Башкортостана уже третий год подряд становится обладателем кубка МХЛ.