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Спорт | «Дизелист» уступил «Горняку» кубок Молодежной хоккейной лиги

23.04.2017|21:08
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Начало пятого матча серии против «Горняка» из города Учалы для пензенского «Дизелиста» получилось обескураживающим. Только за первые три минуты решающей игры наша команда умудрились пропустить в свои ворота две шайбы. Одну из них хозяева площадки забросили в большинстве.

После этого тренер сурской дружины Алексей Ваулин был вынужден заменить вратаря Максима Борисова на Петра Кочеткова. Но в середине второй двадцатиминутки хозяева площадки снова зажгли свет за воротами пензенцев. Через минуту нападающий «Дизелиста» Кирилл Кошкин сократил отставание в счете - 1:3.

Однако концовка второго периода вновь осталась за «Горняком». Они еще дважды огорчили нашего голкипера.

В третьем периоде пензенец Максим Колмыков после передачи Антона Шкураева забросил вторую шайбу хозяевам льда, тем самым немного подсластив горечь поражения.

Напомним: у «Дизелиста» лучшим достижением в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги было четвертое место, и в 2017-м серебряные медали для пензенцев - это, безусловно, хороший результат. А вот команда из Башкортостана уже третий год подряд становится обладателем кубка МХЛ.

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