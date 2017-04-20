20.04.2017 | 15:31

Спортсмен Максим Пивкин вместе со своими подопечными успешно выступил на чемпионате России по кунг-фу в Санкт-Петербурге. Причем награды не только у детей, но и у наставника.

«Результаты отличные. Сейчас немного изменили правила, и все зависело от набранных баллов. У меня была одна из самых высоких оценок на турнире», - рассказал Максим Пивкин.

Так что пензенский тренер стал претендентом на получение звания мастера спорта России.

Среди самых маленьких отличился Олег Лукьянов. Он выступил в четырех дисциплинах, и ни в одной из них ему не было равных.

Сейчас тренер и его спортсмены продолжают тренировки, а летом Максим Пивкин планирует очередную поездку в Китай для прохождения сборов.