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Спорт | Пензенский «Дизелист» одержал вторую победу над «Горняком» - 3:2

20.04.2017|09:00
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В среду, 19 апреля, пензенский «Дизелист» вырвал победу у башкирского «Горняка» в третьем матче финальной серии чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги на домашней площадке.

Счет в игре в первом периоде открыли соперники. Буквально через минуту желто-синие усилиями Кирилла Кокшина ликвидировали отставание - 1:1. Во второй 20-минутке пензенцы ушли в отрыв благодаря удачному броску Максима Колмыкова - 2:1.

В третьем временном отрезке «Горняку» удалось выровнять положение. Однако за десять минут до окончания последнего периода подопечные Алексея Ваулина забросили третью шайбу в ворота принципиального противника, и цифры на табло больше не менялись - 3:2 в пользу «Дизелиста».

Счет в серии - 2:1. Теперь для того, чтобы впервые в истории пензенского молодежного хоккея стать обладателями Кубка регионов, дизелистам осталось выиграть всего один матч.

Решающая игра состоится 20 апреля. Ее трансляция будет показана в прямом эфире на официальном канале ХК «Дизель». Если победитель так и не определится, команды встретятся еще раз в башкирском городе Учалы.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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