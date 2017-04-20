20.04.2017 | 10:16

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил игру «Дизелиста» с башкирским «Горняком», которая состоялась в «Дизель-Арене» в среду, 19 апреля.

«Сразу с самолета - на хоккей. Успел на финал игры «Дизелиста» с «Горняком». Зашел к ребятам пообщаться. Молодцы, победители! Удачи в завтрашней игре!» - написал глава региона в своем микроблоге.

Напомним: «Дизелист» победил «Горняка» в третьем матче финальной серии чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги со счетом 3:2. Шайбы забросили Кирилл Кокшин, Максим Колмыков и Никита Демин.

Таким образом, счет в серии - 2:1. Теперь, если дизелисты 20 апреля выиграют второй матч на домашней площадке, они в этот же день впервые в истории пензенского молодежного хоккея станут обладателями Кубка регионов.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале ХК «Дизель».

Если победу одержит «Горняк», команды встретятся еще раз в башкирском городе Учалы.