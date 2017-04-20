Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|20 апр 2017|10:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  60.26  |  $  56.18
 

Спорт | Иван Белозерцев пожелал «Дизелисту» удачи в матче с «Горняком»

20.04.2017|10:16
Печать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил игру «Дизелиста» с башкирским «Горняком», которая состоялась в «Дизель-Арене» в среду, 19 апреля.

«Сразу с самолета - на хоккей. Успел на финал игры «Дизелиста» с «Горняком». Зашел к ребятам пообщаться. Молодцы, победители! Удачи в завтрашней игре!» - написал глава региона в своем микроблоге.

Напомним: «Дизелист» победил «Горняка» в третьем матче финальной серии чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги со счетом 3:2. Шайбы забросили Кирилл Кокшин, Максим Колмыков и Никита Демин.

Таким образом, счет в серии - 2:1. Теперь, если дизелисты 20 апреля выиграют второй матч на домашней площадке, они в этот же день впервые в истории пензенского молодежного хоккея станут обладателями Кубка регионов.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале ХК «Дизель».

Если победу одержит «Горняк», команды встретятся еще раз в башкирском городе Учалы.

0
0
0
0
 
Гость|20.04.2017 10:46|

лучше бы дизель разогнали и деньги детям отдали!

давно пора это позорище - дизель разогнать и забыть

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!