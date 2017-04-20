20.04.2017 | 12:03

В матче с башкирским «Горняком», состоявшемся в среду, 19 апреля, был травмирован защитник команды «Дизелист» Евгений Яргаев. Тяжелую травму пензенцу нанес игрок гостей Артем Кирилин в середине второго периода.

«Роковым оказался толчок на борт. На лед посыпались зубы, и пролилась кровь пензенского хоккеиста», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Оба игрока не смогли продолжить выступление. Евгений Яргаев был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Кирилину же выписали штраф с последующей дисквалификацией.

Напомним: «Дизелист» победил «Горняка» в третьем матче финальной серии чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги со счетом 3:2. Теперь, если желто-синие 20 апреля выиграют второй матч на домашней площадке, они в этот же день впервые в истории пензенского молодежного хоккея станут обладателями Кубка регионов.

Если победу одержит «Горняк», команды встретятся еще раз в башкирском городе Учалы.