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Спорт | Игрока «Дизелиста» госпитализировали после силового приема соперника

20.04.2017|12:03
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В матче с башкирским «Горняком», состоявшемся в среду, 19 апреля, был травмирован защитник команды «Дизелист» Евгений Яргаев. Тяжелую травму пензенцу нанес игрок гостей Артем Кирилин в середине второго периода.

«Роковым оказался толчок на борт. На лед посыпались зубы, и пролилась кровь пензенского хоккеиста», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Оба игрока не смогли продолжить выступление. Евгений Яргаев был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Кирилину же выписали штраф с последующей дисквалификацией.

Напомним: «Дизелист» победил «Горняка» в третьем матче финальной серии чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги со счетом 3:2. Теперь, если желто-синие 20 апреля выиграют второй матч на домашней площадке, они в этот же день впервые в истории пензенского молодежного хоккея станут обладателями Кубка регионов.

Если победу одержит «Горняк», команды встретятся еще раз в башкирском городе Учалы.

Источник — Видео с официального канала ХК «Дизель»
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Гость|20.04.2017 12:45|

кто там в прошлой теме орал, что хоккей - это работа?

развлекуха это, еще и с порчей здоровья.

Если бы на работе так случилось - производственная травма, и попали бы все! А тут улыбнулись и забыли.Ведь развлекуха, а не работа.

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