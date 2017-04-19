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Спорт | В пензенских соревнованиях по карате приняли участие 450 спортсменов

19.04.2017|16:12
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На всероссийских соревнованиях по карате по версии WKF памяти Владимира Спиридонова выступили больше 450 атлетов из 13 регионов.

«Приехали ребята, которым от 14 до 20 лет. В каждом возрасте пять мужских и пять женских команд. Есть довольно именитые спортсмены», - отметил председатель судейского комитета Федерации карате России в ПФО Алексей Сорокин.

Пензенец Иван Бураев пока еще не так известен, однако парень делает все возможное, чтобы быть среди лучших.

«В моей категории 11 человек, главный соперник - Ахмед Ахмедов», - рассказал Иван.

Каждый из атлетов преследует свои цели. Каратисты помладше отбираются на первенство страны, которое состоится в Сочи. Спортсмены старшего возраста готовятся к европейскому форуму. Он пройдет в Турции в начале июня.

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