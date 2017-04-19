19.04.2017 | 13:01

Трансляция третьего и четвертого матчей финальной серии «Дизелиста» и башкирского «Горняка» в рамках НМХЛ будет показана в прямом эфире на официальном канале пензенского клуба. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».

Поединки, в которых может решиться судьба Кубка регионов, состоятся 19 и 20 апреля в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в 19:00.

По словам главного тренера МХК «Дизелист» Алексея Ваулина, в его команде царит спокойствие. К решающим встречам удалось подойти без травм.

«Горняк» - очень обученная, грамотная и возрастная команда. В ее составе переплетены прославленные школы хоккея Магнитогорска, Екатеринбурга и Уфы. Тем интереснее наше противостояние. В предстоящих матчах с «Горняком» нам очень нужна поддержка с трибун», - подчеркнул Алексей Ваулин.

Напомним: серия стартовала на домашней площадке соперника в городе Учалы 15 апреля. В первой игре желто-синие уступили со счетом 4:6, а во второй взяли реванш, победив с результатом 4:2.