18.04.2017 | 16:30

Кубок Национальной молодежной хоккейной лиги может остаться в Пензе. Для этого «Дизелисту» нужно одержать еще две победы над чемпионом прошлого сезона - командой «Горняк» из города Учалы. И желательно сделать это дома, при поддержке своих болельщиков, которые впервые в истории смогут увидеть, как наша команда бьется за высшую награду первенства.

По итогам двух встреч в Башкортостане, откуда только вернулись сурские спортсмены, счет в серии равный - 1:1. В первой игре подопечные Алексея Ваулина уступили со счетом 4:6, во второй победили с результатом 4:2.

«Здесь все будет зависеть от нас. Нужно постараться выиграть», - отметил главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Едва вернувшись из Башкирии, «Дизелист» в полном составе снова льду. Перед домашними матчами пензенские спортсмены тренировок не прекращают, готовятся доказать, что являются лучшей молодежной хоккейной командой страны.

«Настрой боевой, нужно показать хорошую игру», - подчеркнул вратарь МХК «Дизелист» Петр Кочетков.

Борьба за титул чемпиона МХЛ будет продолжаться до трех побед. Два матча пензенцы смогут увидеть в «Дизель-Арене».

Сурские хоккеисты подчеркивают, что поддержка родных трибун будет очень важна, и приглашают всех поболеть за команду. Первая домашняя встреча с «Горняком» состоится 19 апреля в 19:00.