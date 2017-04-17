17.04.2017 | 15:28

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спутник» принял в своих стенах спортсменов, среди которых были наркополицейские, участковые уполномоченные, а также студенты. Соревнования провели в рамках акции «Сурский край без наркотиков».

«Международный опыт показывает, что только совместными усилиями полиции и гражданского общества достигается наиболее эффективная антинаркотическая политика», - подчеркнул зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области Алексей Власов.

С 20 марта по 18 апреля в регионе проходит масштабная кампания, направленная на то, чтобы приобщать молодежь к активному образу жизни. Подросткам рассказывают о вреде пагубных привычек, в том числе и наркотиков.

«Сейчас появилась мода на здоровый образ жизни, это очень хорошо. Нужно, чтобы таких мероприятий было как можно больше», - отметил студент ПГУ Алексей Яшин.

На площадке присутствовали дух соперничества и спортивный азарт. Участникам состязаний достались грамоты и дипломы.