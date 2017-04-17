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Спорт | В Пензе любители спорта смогут принять участие в полумарафоне

17.04.2017|15:09
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В воскресенье, 23 апреля, жители Пензы смогут испытать свои силы в полумарафоне, приняв участие в акции «Весенняя гроза». Состязания проводит благотворительный фонд «Караван добрых дел» совместно с городским комитетом по физической культуре и спорту.

Для дошкольников и младшеклассников пройдут «Веселые старты». Ученики 5-8-х классов пробегут 1 километр. А их родители смогут испытать свою выносливость, пробежав 21 км. Кроме того, семьи, в которых растут дети в возрасте от 6 до 10 лет, смогут посоревноваться в ловкости.

«Начало мероприятия в 9:00 на Олимпийской аллее. Запись участников полумарафона проводится по телефону 8-937-416-82-42. Детям сладкие призы гарантированы», - сообщила председатель благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова.

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