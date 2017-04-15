15.04.2017 | 13:50

Соревнования по мини-футболу в этом сезоне завершены. Игроки получили заслуженные кубки и медали. На церемонию награждения пригласили участников первенства области, ветеранов спорта, а также юношеские команды.

«Именно из детей вырастают мастера высокого класса. Когда я был пацаном, смотрел по телевизору, как играли такие звезды, как Лев Яшин, Валерий Воронин, Эдуард Стрельцов, Альберт Шестернев, Игорь Численко», - рассказал председатель Федерации футбола Пензенской области Александр Калашников.

Руслан Забиров представляет клуб «Сенсор» из Заречного. В этом году его дружина стала второй в Поволжье. Сам же спортсмен немного расстроен из-за такого результата. Говорит, в следующем сезоне постарается выиграть золотую медаль. Руслан полюбил футбол пять лет назад.

«Это очень эмоциональный вид спорта. Ведение мяча похоже на танец», - отметил он.

Теперь спортсмены немного передохнут и начнут подготовку к новому мини-футбольному сезону.