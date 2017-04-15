15.04.2017 | 15:21

Хоккеисты из клуба «Заречные Бобры», который имеет любительский статус, встретились с пензенским «Дизелем» и сумели оказать достойное сопротивление.

Но все же желто-синие, даже находясь не в оптимальном составе, выглядели заметно сильнее. Первый период они выиграли со счетом 3:1.

«Мы не знали, что нас ждет. Предполагали, что противники настроятся очень серьезно. Так и было, на протяжении всей игры они нам не уступали. На данный момент мы немного сильнее физически», - отметил капитан ПХК «Дизель» Андрей Кузьмин.

В итоге главная сурская команда одержала убедительную победу со счетом 7:1.

«Играть с такими ребятами - одно удовольствие. Они из Высшей лиги, а мы любители, но все равно мы дали небольшой бой. Думаю, зрителям понравилось», - подчеркнул капитан ХК «Заречные Бобры» Александр Казанцев.

Вечер хоккея не ограничился только соревновательной составляющей. В ходе праздника прошло чествование ветеранов, а после матча каждый желающий мог сделать фото с любимым игроком и взять у него автограф.