14.04.2017 | 16:27

Девять медалей: две золотые, одну серебряную и шесть бронзовых - привезли пензенские спортсмены из Казани. Там прошли Всероссийские соревнования по карате WKF «Кубок Ак Барс».

Наш регион представляли 35 человек из клубов «Искра», «Тайфун» и зареченской ДЮСШ. Самому младшему участнику было шесть лет, старшему - 25. Гордится собой воспитанник подросткового клуба «Искра» Данила Сотников: он провел семь боев, завоевал в столице Татарстана золото.

«В моей категории было 90 человек, и я стал лучшим», - рассказал Данила.

Маргарита Мещерякова привезла из Казани серебро. Провела три боя. Каратистка из зареченской ДЮСШ могла надеяться на первое место в возрастной категории 14-15 лет, но в финале у нее оказалась очень сильная противница.

«Мы с ней уже несколько раз встречались, выигрывали по очереди», - отметила Маргарита.

В общекомандном зачете у пензенцев 11-е место. Но тренер считает, что ребята выступили достойно, ведь некоторые регионы привезли команды по 100 человек.

«На данный момент мы можем конкурировать не со всеми регионами. Если бы мы привезли больше участников, может, и результаты были бы лучше», - предположил тренер подросткового клуба «Искра» Виктор Гаганов.

Сейчас спортсмены готовятся к первенству России среди детей: в конце апреля пензенцы планируют отправиться в Сочи.