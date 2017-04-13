13.04.2017 | 10:41

Три игрока пензенской команды «Дизель» выехали на просмотры в клубы Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий Александр Тарасов, завоевавший золото на Всемирной зимней универсиаде в составе сборной страны, сейчас находится на просмотре в подольском «Витязе».

Два форварда Георгий Бусаров и Давид Думбадзе отправились в Тольятти, где в настоящее время участвуют в тренировочном процессе вместе с игроками «Лады».

«В случае перехода наших игроков в клубы КХЛ «Витязь» и «Лада» выплатят пензенскому хоккейному клубу определенную компенсацию», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Напомним: в минувшем сезоне желто-синие не смогли выйти в плей-офф, досрочно завершив выступления и заняв 19-ю строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ.