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Спорт | Три игрока пензенского «Дизеля» могут перейти в клубы КХЛ

13.04.2017|10:41
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Три игрока пензенской команды «Дизель» выехали на просмотры в клубы Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий Александр Тарасов, завоевавший золото на Всемирной зимней универсиаде в составе сборной страны, сейчас находится на просмотре в подольском «Витязе».

Два форварда Георгий Бусаров и Давид Думбадзе отправились в Тольятти, где в настоящее время участвуют в тренировочном процессе вместе с игроками «Лады».

«В случае перехода наших игроков в клубы КХЛ «Витязь» и «Лада» выплатят пензенскому хоккейному клубу определенную компенсацию», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Напомним: в минувшем сезоне желто-синие не смогли выйти в плей-офф, досрочно завершив выступления и заняв 19-ю строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|13.04.2017 11:25|

19 место, позорище какое то

Гость|13.04.2017 11:31|

стыдобища... :(

Имя: Гость
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