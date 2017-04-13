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Спорт | 15 апреля «Дизелист» встретится с башкирским «Горняком»

13.04.2017|17:43
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Игроки хоккейной команды «Дизелист» отправились на главные матчи этого сезона. Впервые в истории сурские спортсмены вышли в финал Кубка регионов, в котором противостоять пензенцам будет победитель Восточной конференции - «Горняк» из башкирского города Учалы. Именно там состоятся первые матчи за главную награду.

«Команда в сборе, все здоровы, атмосфера очень хорошая. Спортсмены уверенно готовятся к играм», - подчеркнул главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Сами ребята говорят, что едут в Башкирию только побеждать. Чтобы поднять над головой кубок регионов, им необходимо трижды обыграть клуб «Горняк», который стал лучшим в 2016-м.

«Команда очень хорошая, из года в год выходит в финал, но я думаю, что там такие же пацаны, как и мы. Будем биться», - отметил игрок МХК «Дизелист» Александр Дудин.

Первая встреча в рамках серии матчей за звание победителя Национальной молодежной хоккейной лиги состоится 15 апреля.

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