13.04.2017 | 17:43

Игроки хоккейной команды «Дизелист» отправились на главные матчи этого сезона. Впервые в истории сурские спортсмены вышли в финал Кубка регионов, в котором противостоять пензенцам будет победитель Восточной конференции - «Горняк» из башкирского города Учалы. Именно там состоятся первые матчи за главную награду.

«Команда в сборе, все здоровы, атмосфера очень хорошая. Спортсмены уверенно готовятся к играм», - подчеркнул главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Сами ребята говорят, что едут в Башкирию только побеждать. Чтобы поднять над головой кубок регионов, им необходимо трижды обыграть клуб «Горняк», который стал лучшим в 2016-м.

«Команда очень хорошая, из года в год выходит в финал, но я думаю, что там такие же пацаны, как и мы. Будем биться», - отметил игрок МХК «Дизелист» Александр Дудин.

Первая встреча в рамках серии матчей за звание победителя Национальной молодежной хоккейной лиги состоится 15 апреля.