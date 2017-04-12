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Спорт | Вопрос о главном тренере ХК «Дизель» будет решен к 30 апреля

12.04.2017|11:01
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Во вторник, 11 апреля, в СЗК «Дизель-Арена» прошла первая открытая тренировка хоккеистов «Дизеля», где обсуждался вопрос о новом главном тренере коллектива.

Генеральный менеджер команды Кирилл Двуреченский, в данное время руководящий тренировочным процессом, пояснил, смог ли бы он заняться тренерской работой на постоянной основе.

«Давайте не будем ничего загадывать. Но если будет такое стечение обстоятельств, то готов к работе, к тому же опыт имеется», - заявил он.

В свою очередь исполнительный директор ПХК «Дизель» Вадим Богацков сообщил, что вопрос о главном тренере будет решен к 30 апреля.

«Есть несколько кандидатов, с которыми ведутся переговоры, но у них имеются определенные требования, поэтому пока подбор человека на эту должность продолжается», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта со ссылкой на Богацкова.

Напомним: в середине марта с предыдущим главным тренером «Дизеля» Сергеем Лопушанским и его помощниками Андреем Агаповым и Валерием Кукушкиным не стали продлевать контракт.

Поводом для этого послужило незавидное положение команды, завершившей предыдущий сезон на 19-м месте, так и не попав в плей-офф.

О назначении Кирилла Двуреченского на должность генерального менеджера сообщил первый тренировочный сбор, продолжающийся до сих пор, на котором менеджер просматривает новых игроков.

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Гость|12.04.2017 11:29|

а разве можно размещать фото с канала "Реальный Тагил" ?

Имя: Гость
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