Национальная женская сборная России по мини-футболу начала готовиться к VIII международному турниру, посвященному Дню Победы.
В этом году в состав коллектива вошли Ксения Олькова, Ольга Тигина, Александра Чернова и Лиана Юхаева из пензенского клуба «Лагуна-УОР».
«Помимо подготовки к одному из главных событий сезона, для нашей женской команды стартовавший сбор будет носить и селекционный характер», - сообщила пресс-атташе МФК «Лагуна-УОР» Елена Никитина.
Учебно-тренировочный сбор продлится до 16 апреля.