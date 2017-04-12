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Спорт | Четыре игрока «Лагуны-УОР» вызваны в сборную России по мини-футболу

12.04.2017|10:23
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Национальная женская сборная России по мини-футболу начала готовиться к VIII международному турниру, посвященному Дню Победы.

В этом году в состав коллектива вошли Ксения Олькова, Ольга Тигина, Александра Чернова и Лиана Юхаева из пензенского клуба «Лагуна-УОР».

«Помимо подготовки к одному из главных событий сезона, для нашей женской команды стартовавший сбор будет носить и селекционный характер», - сообщила пресс-атташе МФК «Лагуна-УОР» Елена Никитина.

Учебно-тренировочный сбор продлится до 16 апреля.

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