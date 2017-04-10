10.04.2017 | 12:25

В субботу, 8 апреля, в заключительный соревновательный день первенства России по спортивной гимнастике, проводившегося в ДС «Буртасы», пензенцы завоевали три золотые и четыре серебряные медали.

Валентин Бесхмельницын стал лучшим в упражнении на коне и оказался вторым на кольцах.

Владислав Лукьянов удостоился сразу двух наград высшего достоинства (на кольцах и в вольных упражнениях) и одной серебряной медали (на перекладине).

Выступавший в этом же разряде Алексей Лунев завоевал серебро в опорном прыжке, а Григорий Климентьев поднялся на вторую ступень пьедестала почета после вольных упражнений, сообщается на сайте дворца спорта «Буртасы».