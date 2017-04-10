10.04.2017 | 14:50

Почти 100 человек собрались на территории региональной станции юных туристов, чтобы преодолеть полосу препятствий.

«Это областные соревнования по спортивному туризму на велодистанции. Мы дебютируем в данной дисциплине», - уточнил старший методист отдела областной станции юных туристов Павел Скубашевский.

На реальных маршрутах ребятам также приходится перескакивать на велосипеде через поваленные стволы, пересекать овраги и водоемы по узкому мосту. Юные туристы знали, что им предстоит делать на этих состязаниях.

Ребята боролись за победу в личном зачете. Судьи оценивали их по мастерству, учитывали скорость прохождения этапов. Опыт, приобретенный на соревнованиях, юные туристы смогут применить во время летних походов.