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Спорт | Около 100 человек приняли участие в соревнованиях по спортивному туризму

10.04.2017|14:50
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Почти 100 человек собрались на территории региональной станции юных туристов, чтобы преодолеть полосу препятствий.

«Это областные соревнования по спортивному туризму на велодистанции. Мы дебютируем в данной дисциплине», - уточнил старший методист отдела областной станции юных туристов Павел Скубашевский.

На реальных маршрутах ребятам также приходится перескакивать на велосипеде через поваленные стволы, пересекать овраги и водоемы по узкому мосту. Юные туристы знали, что им предстоит делать на этих состязаниях.

Ребята боролись за победу в личном зачете. Судьи оценивали их по мастерству, учитывали скорость прохождения этапов. Опыт, приобретенный на соревнованиях, юные туристы смогут применить во время летних походов.

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