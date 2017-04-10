10.04.2017 | 14:02

Сборная Средней Елюзани впервые стала обладателем кубка мусульман Поволжья по мини-футболу. Соревнования проходили в Саратове в субботу, 8 апреля.

В ежегодном турнире принимали участие девять футбольных коллективов из Мордовии, Татарстана, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. От Сурского края выступали спортсмены из Пензы и Средней Елюзани.

«По итогам группового этапа сборная самого крупного татарского села России смогла выйти в плей-офф с первого места, не проиграв своим конкурентам ни одного матча», - сообщается на сайте ДУМ Пензенской области.

В финальной встрече соперником среднеелюзанцев стала команда из Саратова. Два тайма завершились со счетом 1:1. По итогам серии пенальти лучшей оказалась сборная Средней Елюзани.

Все коллективы, участвовавшие в турнире, получили грамоты, призеры - медали, а победители - заветный кубок.