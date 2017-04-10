10.04.2017 | 16:39

Футболистки «Лагуны-УОР» пригласили в гости своих подруг - баскетболисток из «Юности». Принимающая сторона для гостий подготовила особое развлечение - совместную тренировку.

«Мы часто ходим друг к другу на игры, поддерживаем друг друга», - отметила игрок МФК «Лагуна-УОР» Ксения Алькова.

Спортсменкам мини-футбольного клуба сейчас особенно необходима психологическая разгрузка, так как девушки готовятся к предстоящим поединкам за третье место в рамках чемпионата России среди женских команд. Пока появилось немного свободного времени, они решили не отказывать себе в удовольствии встретиться с подругами на родной площадке.

«Задач нет, это же просто развлечение. Хотим поиграть, хорошо провести время», - отметила капитан БК «Юность» Юлия Калугина.

Для разминки девушки начали с гандбола, а затем перешли к мини-футбольному поединку. Все по правилам - 2 тайма по 20 минут. А после баскетболистки пообещали направить хозяйкам площадки ответное приглашение.