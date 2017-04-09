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Спорт | В Пензе состоялось открытое первенство по самбо

09.04.2017|11:04
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Студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений продемонстрировали блестящую технику и хорошую физическую подготовку на открытом первенстве Пензенского государственного университета по самбо.

Эти состязания проводят уже более 30 лет и посвящают их победе в Великой Отечественной войне. В 2017 году они собрали около сотни спортсменов.

«Стремление повысить мастерство у студентов есть. Схватки проходят на приличном уровне», - отметил главный судья соревнований Александр Соболев.

Турнир носил статус международного, поскольку в нем участвовали студенты из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и даже Анголы.

Каждый красиво проведенный прием болельщики встречали аплодисментами, поддерживая своих друзей.

Победителей и призеров определили в восьми весовых категориях.

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