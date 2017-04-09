09.04.2017 | 11:04

Студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений продемонстрировали блестящую технику и хорошую физическую подготовку на открытом первенстве Пензенского государственного университета по самбо.

Эти состязания проводят уже более 30 лет и посвящают их победе в Великой Отечественной войне. В 2017 году они собрали около сотни спортсменов.

«Стремление повысить мастерство у студентов есть. Схватки проходят на приличном уровне», - отметил главный судья соревнований Александр Соболев.

Турнир носил статус международного, поскольку в нем участвовали студенты из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и даже Анголы.

Каждый красиво проведенный прием болельщики встречали аплодисментами, поддерживая своих друзей.

Победителей и призеров определили в восьми весовых категориях.