В пятницу, 7 апреля, в Пензе состоялось торжественное открытие первенства детской лиги плавания «Поволжье».
Участниками соревнований на призы летчика-космонавта Александра Самокутяева стали ребята 2000-2007 года рождения в составе 43 команд из 16 регионов России.
«Проведение на Пензенской земле открытого первенства – это дань уважения нашим спортсменам, которые завоевали немало наград для Советского Союза и Российской Федерации», – отметил на открытии соревнований глава региона Иван Белозерцев.
Состязания приурочены ко Дню космонавтики. Призеры первенства получат заслуженные награды из рук участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виктории Андреевой и Анастасии Фесиковой.
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