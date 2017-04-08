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Спорт | В Пензе открылось первенство детской лиги плавания «Поволжье»

08.04.2017|12:33
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В пятницу, 7 апреля, в Пензе состоялось торжественное открытие первенства детской лиги плавания «Поволжье».

Участниками соревнований на призы летчика-космонавта Александра Самокутяева стали ребята 2000-2007 года рождения в составе 43 команд из 16 регионов России.

«Проведение на Пензенской земле открытого первенства – это дань уважения нашим спортсменам, которые завоевали немало наград для Советского Союза и Российской Федерации», – отметил на открытии соревнований глава региона Иван Белозерцев.

Состязания приурочены ко Дню космонавтики. Призеры первенства получат заслуженные награды из рук участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виктории Андреевой и Анастасии Фесиковой.

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Гость|08.04.2017 13:31|

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico

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