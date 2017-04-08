08.04.2017 | 12:33

В пятницу, 7 апреля, в Пензе состоялось торжественное открытие первенства детской лиги плавания «Поволжье».

Участниками соревнований на призы летчика-космонавта Александра Самокутяева стали ребята 2000-2007 года рождения в составе 43 команд из 16 регионов России.

«Проведение на Пензенской земле открытого первенства – это дань уважения нашим спортсменам, которые завоевали немало наград для Советского Союза и Российской Федерации», – отметил на открытии соревнований глава региона Иван Белозерцев.

Состязания приурочены ко Дню космонавтики. Призеры первенства получат заслуженные награды из рук участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виктории Андреевой и Анастасии Фесиковой.