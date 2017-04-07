07.04.2017 | 12:01

В Пензе подведены итоги первенства России по спортивной гимнастике, которое стартовало 4 апреля во дворце спорта «Буртасы».

В соревнованиях приняли участие 200 сильнейших атлетов из 40 регионов страны, среди них юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет.

Команда Пензенской области, в состав которой вошли Павел Лукашов, Григорий Климентьев, Олег Ступкин, Владислав Лукьянов, Валентин Бесхмельницын и Наиль Гульмаяров, завоевала золото.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, второе место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, третье – у гимнастов из столицы.