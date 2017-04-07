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Спорт | Хоккеисты-любители из «Метеора» обыграли соперников из «Вольного»

07.04.2017|19:05
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Кульминацией сезона в чемпионате пензенских хоккеистов-любителей стала финальная серия, в которой стартовали два лучших коллектива. И «Вольный», который является действующим победителем, и «Метеор», громко заявивший о себе в качестве претендента на титул, весь спортивный год демонстрировали уверенную поступь.

Они подошли к финальному противостоянию с равными шансами на успех и в первом же матче серии показали бескомпромиссность борьбы, происходившей на площадке. 60 минут игрового времени не хватило, чтобы выявить сильнейшего. Соперники обменялись шайбами во второй 20-минутке, когда на гол форварда «Вольного» Александра Гоголева метеоровцы ответили точным выстрелом Максима Гусарова.

1:1 по итогам трех периодов - и победителя определяли в серии буллитов. Здесь чемпион так и не смог пробить голкипера соперника, а нападающие «Метеора» в свою очередь дважды поразили ворота и принесли команде победу. Бело-синие вышли в лидеры, и если в следующей встрече они вновь добьются успеха, то именно претендент будет объявлен чемпионом Пензенской любительской хоккейной лиги.

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