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Спорт | Пензенский футбольный клуб «Зенит» пополнился восемью игроками

06.04.2017|17:55
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Футбольный клуб «Зенит» возглавил тренер Игорь Пывин, ранее работавший с командой «Локомотив» из города Лиски. На пресс-конференции перед началом весенней части первенства России в зоне «Центр» наставник сурской дружины сообщил, что ее пополнили восемь новых игроков: шесть полевых и два вратаря.

«Мы постарались усилить каждую линию ребятами, которые изъявили желание выступать за пензенский «Зенит». Есть спортсмены, которые уже могут выходить в стартовом составе, а есть те, кому еще нужно время на наращивание мастерства», - отметил Игорь Пывин.

«Наша команда - одна из самых молодых во втором дивизионе, мы возлагаем на новых ребят большие надежды», - подчеркнул заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Олег Кулагин.

В процессе подготовки к сезону «Зенит» провел два тренировочных сбора в Казани и Анапе. Сейчас пензенская команда находится на предпоследнем, 12-м месте турнирной таблицы зоны «Центр», но надеется не разочаровать болельщиков.

По словам нового главного тренера, футболисты сделают все, чтобы вывести клуб на новый уровень. 9 апреля в Москве «Зенит» сыграет с «Торпедо», а первый домашний матч состоится 16 апреля в 15:00 на стадионе «Первомайский».

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Гость|06.04.2017 18:53|

За сколько купили? На какие шиши? И какую зарплату положили из бюджета? Кто откроет секрет?

Гость|06.04.2017 18:55|

Блин! Где тут пописать-то можно?Я ж не на футбол пришёл смотреть.

Имя: Гость
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