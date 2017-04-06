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Спорт | Игрок «Югры» Роман Людучин присоединился к тренировкам «Дизеля»

06.04.2017|13:14
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Воспитанник пензенской школы хоккея Роман Людучин принимает участие в весенних сборах клуба «Дизель», проводимых под руководством генерального менеджера Кирилла Двуреченского.

«В настоящее время у игрока действующий контракт с клубом КХЛ «Югра» из Ханты-Мансийска. Пока речь о его возможном переходе в «Дизель» не идет», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Когда команду хоккеиста распустили, он обратился в пензенский клуб с просьбой помочь поддержать спортивную форму, и ему пошли навстречу.

По мнению Кирилла Двуреченского, Роман Людучин - настоящий профессионал, который будет примером для многих хоккеистов «Дизеля». Его присутствие на тренировках положительно скажется на спортивном духе коллектива.

Весенние сборы продлятся до 15 апреля.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|06.04.2017 14:25|

разгоните уже эту "команду".

хватит размещать "новости" про них!

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