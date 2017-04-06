Воспитанник пензенской школы хоккея Роман Людучин принимает участие в весенних сборах клуба «Дизель», проводимых под руководством генерального менеджера Кирилла Двуреченского.
«В настоящее время у игрока действующий контракт с клубом КХЛ «Югра» из Ханты-Мансийска. Пока речь о его возможном переходе в «Дизель» не идет», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».
Когда команду хоккеиста распустили, он обратился в пензенский клуб с просьбой помочь поддержать спортивную форму, и ему пошли навстречу.
По мнению Кирилла Двуреченского, Роман Людучин - настоящий профессионал, который будет примером для многих хоккеистов «Дизеля». Его присутствие на тренировках положительно скажется на спортивном духе коллектива.
Весенние сборы продлятся до 15 апреля.
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