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Спорт | В Пензе силовики приняли участие в лыжных гонках

29.01.2017|13:24
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На стадионе «Снежинка» состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам среди полицейских в рамках спартакиады УМВД России по Пензенской области. В 2017 году на старт вышли 115 спортсменов.

«Это сотрудники правоохранительной системы территориальных органов, а также гости - сотрудники МЧС, ФСБ, УФСИН», - сообщил начальник отдела управления по работе с личным составом УМВД России по области Александр Кизеев.

Спортсмены, показавшие на состязаниях лучшие результаты, отправятся в Ижевск, чтобы защищать честь Пензенской области на всероссийском этапе спартакиады.

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Гость|29.01.2017 13:40|

Полезно на лыжах побегать алкашам и туниядцам свежий воздух востонавливает интеллектуальные способности огрганизма

Гость|29.01.2017 16:04|

Саньку Кизееву надо тоже на лыжи встать, а то в борова превратился.

Гость|29.01.2017 16:20|

Запоздалая новость эти соревнования прошли в четверг 26 января а сегодня уже 29

Гость|29.01.2017 19:35|

Гость писал(a):

Полезно на лыжах побегать алкашам и туниядцам свежий воздух востонавливает интеллектуальные способности огрганизма
с ума сойти какой трезвенник: что ли наливал. По тому какие ошибки делаешь - сам только что оторвался от бутылки. Раз так уверенно утверждаешь - видимо по принципу "рыбак рыбака видит из далека

Гость|29.01.2017 19:36|

Полезно на лыжах побегать алкашам и туниядцам свежий воздух востонавливает интеллектуальные способности огрганизма

Наверное слюной изошел, что без тебя пьют! Алкашенок подпольный. Что завидно?

Имя: Гость
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