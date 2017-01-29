29.01.2017 | 13:24

На стадионе «Снежинка» состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам среди полицейских в рамках спартакиады УМВД России по Пензенской области. В 2017 году на старт вышли 115 спортсменов.

«Это сотрудники правоохранительной системы территориальных органов, а также гости - сотрудники МЧС, ФСБ, УФСИН», - сообщил начальник отдела управления по работе с личным составом УМВД России по области Александр Кизеев.

Спортсмены, показавшие на состязаниях лучшие результаты, отправятся в Ижевск, чтобы защищать честь Пензенской области на всероссийском этапе спартакиады.