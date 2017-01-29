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Спорт | Пензенские баскетболистки встретятся с оренбургскими соперницами

29.01.2017|14:12
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Пензенская «Юность» готовится к заключительным домашним матчам первого этапа чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

30 и 31 января в спортивном центре «Юность» подопечные Татьяны Пашковой будут принимать своего главного соперника, идущего на второй позиции в группе А, - «Надежду-2» из Оренбургской области.

В рамках первого круга соперницы уже встречались в ноябре 2016 года. В Оренбурге команды поделили очки: в первой встрече победа досталась «Юности» - 53:50, а во второй выиграла «Надежда-2» - 58:46.

«На сегодняшний день сурский клуб лидирует в группе А женской Суперлиги-2. В копилке «Юности» 27 очков. У ближайшего преследователя - оренбургского клуба - 25», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе БК «Юность» Елена Никитина.

Начало игр между «Юностью» и «Надеждой-2» в 17:00.

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Гость|29.01.2017 18:42|

Вот лошади!

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