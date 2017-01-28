28.01.2017 | 16:42

На чемпионате и первенстве области по легкой атлетике формировались сразу две сборные для участия во всероссийских соревнованиях. Представлять регион на этом уровне есть кому.

Татьяна Гудкова не имела себе равных на дистанции 800 метров. Спринтер Кристина Хорошева уверенно выиграла свои дисциплины, кроме того, сейчас в российском рейтинге у нее лучший результат на 200-метровке.

«Ее ждет еще чемпионат, где она сможет улучшить показатели. Кроме того, среди победителей Сергей Желобаев, Георгий Мельников и Валерия Муромская», - уточнил главный судья соревнований Сергей Беляев.

Что касается дальнейшего расписания турниров, то оно уже известно. В феврале молодежь до 23 лет будет соревноваться в Санкт-Петербурге, а взрослый чемпионат в середине того же месяца пройдет в столичном манеже ЦСКА.

«Сейчас недостаточно финансов, большую команду не отправить», - заметил Сергей Беляев.

Представители всех регионов готовятся к чемпионату страны, который, впрочем, будет иметь одну отрицательную черту. В связи с отлучением всероссийской федерации от международных соревнований отбор на турниры континентального и мирового уровня проводиться не будет.