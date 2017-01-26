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Спорт | В Пензе сойдутся в поединках лучшие каратисты ПФО

26.01.2017|10:59
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В воскресенье, 29 января, в Пензе состоятся чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по восточному боевому единоборству сетокан.

Состязания пройдут во дворце единоборств «Воейков» (ул. 40 лет Октября, 22Б). Начало в 9:00, торжественное открытие - в 14:00.

Сражаться будут сильнейшие. От Пензенской области выступят 58 человек. Из них в открытых соревнованиях поборются 22 каратиста в возрасте 8-11 лет, в первенстве ПФО - 30 спортсменов 12-20 лет, в чемпионате ПФО - 6 представителей Сурского края от 21 года и старше.

«Эти соревнования являются завершающим этапом отбора сильнейших спортсменов для участия в чемпионате и первенстве России, которые состоятся в Москве в марте», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|26.01.2017 11:15|

penzainform.ru писал(a):

8-11 лет,

Имя: Гость
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