26.01.2017 | 10:59

В воскресенье, 29 января, в Пензе состоятся чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по восточному боевому единоборству сетокан.

Состязания пройдут во дворце единоборств «Воейков» (ул. 40 лет Октября, 22Б). Начало в 9:00, торжественное открытие - в 14:00.

Сражаться будут сильнейшие. От Пензенской области выступят 58 человек. Из них в открытых соревнованиях поборются 22 каратиста в возрасте 8-11 лет, в первенстве ПФО - 30 спортсменов 12-20 лет, в чемпионате ПФО - 6 представителей Сурского края от 21 года и старше.

«Эти соревнования являются завершающим этапом отбора сильнейших спортсменов для участия в чемпионате и первенстве России, которые состоятся в Москве в марте», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.