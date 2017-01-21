21.01.2017 | 17:58

Преподаватель Пензенского колледжа архитектуры и строительства Нина Коякова является примером для учащихся. В 77 лет она находится в прекрасной физической форме и принимает участие в областной спартакиаде сотрудников учреждений профессионального образования.

«Лыжи - это такой вид спорта, который доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Прогулка по сказочному лесу! Я всегда стараюсь участвовать в таких соревнованиях, занимаю первые места», - рассказала Нина Коякова.

Педагоги пензенских колледжей на время прервали учебный процесс. В рамках областной спартакиады «Здоровье» они продемонстрировали свою подготовку. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в три километра, мужчины бежали пять.

Лучшей среди представительниц прекрасного пола оказалась лаборант по информатике из Спасского колледжа профессиональной технологии и бизнеса Наталья Шиндякова.

«Классная трасса. Я приехала первая, результатом довольна», - отметила Наталья.

Победителей спартакиады определили как в личном, так и в командном первенстве. Лучшими стали представители кузнецкого колледжа.