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Спорт | Педагоги пензенских колледжей состязались в лыжной гонке

21.01.2017|17:58
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Преподаватель Пензенского колледжа архитектуры и строительства Нина Коякова является примером для учащихся. В 77 лет она находится в прекрасной физической форме и принимает участие в областной спартакиаде сотрудников учреждений профессионального образования.

«Лыжи - это такой вид спорта, который доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Прогулка по сказочному лесу! Я всегда стараюсь участвовать в таких соревнованиях, занимаю первые места», - рассказала Нина Коякова.

Педагоги пензенских колледжей на время прервали учебный процесс. В рамках областной спартакиады «Здоровье» они продемонстрировали свою подготовку. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в три километра, мужчины бежали пять.

Лучшей среди представительниц прекрасного пола оказалась лаборант по информатике из Спасского колледжа профессиональной технологии и бизнеса Наталья Шиндякова.

«Классная трасса. Я приехала первая, результатом довольна», - отметила Наталья.

Победителей спартакиады определили как в личном, так и в командном первенстве. Лучшими стали представители кузнецкого колледжа.

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Гость|21.01.2017 20:39|

Так это не спорт, милые, лыжи тут последнее. При хорошей генетике люди стройны, моложавы и красивы, даже без каких-либо физических нагрузок.

Гость|22.01.2017 08:46|

лучше бы они состязались в знании своего предмета.

Имя: Гость
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