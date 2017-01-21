Преподаватель Пензенского колледжа архитектуры и строительства Нина Коякова является примером для учащихся. В 77 лет она находится в прекрасной физической форме и принимает участие в областной спартакиаде сотрудников учреждений профессионального образования.
«Лыжи - это такой вид спорта, который доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Прогулка по сказочному лесу! Я всегда стараюсь участвовать в таких соревнованиях, занимаю первые места», - рассказала Нина Коякова.
Педагоги пензенских колледжей на время прервали учебный процесс. В рамках областной спартакиады «Здоровье» они продемонстрировали свою подготовку. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в три километра, мужчины бежали пять.
Лучшей среди представительниц прекрасного пола оказалась лаборант по информатике из Спасского колледжа профессиональной технологии и бизнеса Наталья Шиндякова.
«Классная трасса. Я приехала первая, результатом довольна», - отметила Наталья.
Победителей спартакиады определили как в личном, так и в командном первенстве. Лучшими стали представители кузнецкого колледжа.
Так это не спорт, милые, лыжи тут последнее. При хорошей генетике люди стройны, моложавы и красивы, даже без каких-либо физических нагрузок.