В Пензенской области началась подготовка к фестивалю «Мама, папа, я - спортивная семья», направленному на популяризацию спорта и активного семейного досуга, объединение детей и родителей.
«Фестиваль будет проходить в четыре этапа. Первый состоится в феврале этого года в образовательных организациях. Победители соревнований примут участие в муниципальном этапе в марте», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.
Третий этап (зональные соревнования) пройдет 1 апреля. Финальный этап состоится 8 апреля в Сердобске.
Участниками соревнований станут семьи с детьми - воспитанниками детсадов в возрасте 5-6 лет и школьниками 7-9 лет.
В программе фестиваля - легкоатлетическая эстафета, «Веселые старты», плавание, дартс, фитнес-упражнения и конкурс плакатов.
Положение о фестивале уже утверждено. Главам городских округов и муниципальных районов поручено начать подготовку к местным этапам соревнований.