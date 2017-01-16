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Спорт | В Пензенской области для объединения детей и родителей проведут фестиваль

16.01.2017|12:30
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В Пензенской области началась подготовка к фестивалю «Мама, папа, я - спортивная семья», направленному на популяризацию спорта и активного семейного досуга, объединение детей и родителей.

«Фестиваль будет проходить в четыре этапа. Первый состоится в феврале этого года в образовательных организациях. Победители соревнований примут участие в муниципальном этапе в марте», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Третий этап (зональные соревнования) пройдет 1 апреля. Финальный этап состоится 8 апреля в Сердобске.

Участниками соревнований станут семьи с детьми - воспитанниками детсадов в возрасте 5-6 лет и школьниками 7-9 лет.

В программе фестиваля - легкоатлетическая эстафета, «Веселые старты», плавание, дартс, фитнес-упражнения и конкурс плакатов.

Положение о фестивале уже утверждено. Главам городских округов и муниципальных районов поручено начать подготовку к местным этапам соревнований.

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