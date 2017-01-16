Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 янв 2017|20:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-9oC
Завтра | Облачно |
  63.23  |  $  59.61
 

Спорт | «Дизелист» обыграл команду «Северские волки» со счетом 3:2

16.01.2017|18:05
Печать

Серия против «Северских волков» получилась для «Дизелиста» одной из самых сложных в сезоне. Тем не менее наша молодежка преодолела сопротивление команды из Краснодарского края.

В первом матче пензенцы усилиями Виталия Люлько и Антона Шкураева забросили быстрые шайбы в большинстве и уверенно удержали преимущество - 2:0.

«Сказался большой перерыв между играми, было много сумбура. Но соперник победил заслуженно», - отметил главный тренер МХК «Северские волки» Рамиль Сайфуллин.

В повторном поединке «волки» открыли счет в самом дебюте встречи. Но дизелисты события не форсировали. В каждом из периодов они забрасывали по голу - отличились Василий Москалев, Александр Дудин и Максим Забулика.

Все, чего сумели добиться южане, - сократить отставание до минимума. Но победа снова осталась за хозяевами - 3:2.

«Игра была на очень высоком уровне, команды играли одинаково, соперник очень неуступчивый», - отметил главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

«Дизелист» продолжает возглавлять таблицу дивизиона «Запад» в Национальной молодежной лиге. После 34 игр наша дружина набрала 84 очка.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!