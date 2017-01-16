16.01.2017 | 18:05

Серия против «Северских волков» получилась для «Дизелиста» одной из самых сложных в сезоне. Тем не менее наша молодежка преодолела сопротивление команды из Краснодарского края.

В первом матче пензенцы усилиями Виталия Люлько и Антона Шкураева забросили быстрые шайбы в большинстве и уверенно удержали преимущество - 2:0.

«Сказался большой перерыв между играми, было много сумбура. Но соперник победил заслуженно», - отметил главный тренер МХК «Северские волки» Рамиль Сайфуллин.

В повторном поединке «волки» открыли счет в самом дебюте встречи. Но дизелисты события не форсировали. В каждом из периодов они забрасывали по голу - отличились Василий Москалев, Александр Дудин и Максим Забулика.

Все, чего сумели добиться южане, - сократить отставание до минимума. Но победа снова осталась за хозяевами - 3:2.

«Игра была на очень высоком уровне, команды играли одинаково, соперник очень неуступчивый», - отметил главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

«Дизелист» продолжает возглавлять таблицу дивизиона «Запад» в Национальной молодежной лиге. После 34 игр наша дружина набрала 84 очка.